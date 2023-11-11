رئيس العراق: القمة العربية الإسلامية تأتي في ظروف عصيبة تتمثل في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين على مدار الساعة

وأوضح أن قطع الاتصالات عن قطاع غزة؛ يهدف إلى عزل أكثر من مليوني إنسان، وإخفاء جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال هناك عن العالم؛ فضلًا عن إعاقة مهام المنظمات الدولية، وبالأخص وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين أونروا؛ مشيرًا إلى أن ما يرتكبه جيش قوات الاحتلال في غزة؛ ما هو إلا تجسيد للسياسة العنصرية القائمة على تهجير ومصادرة أراضي وتهويد المناطق الفلسطينية وتوسيع بناء المستوطنات.