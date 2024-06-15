أمير مكة المكرمة يؤكد ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة بتقديم جميع الخدمات للحجاج ليؤدوا مناسكهم في طمأنينة

تلقى الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، اطمأن فيه على سير الخطط والأعمال المقدمة لضيوف الرحمن.
وأكد الأمير خالد الفيصل ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة -أيدها الله- بتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن؛ ليؤدوا مناسكهم في أمن وطمأنينة.
ووجّه أمير منطقة مكة المكرمة بنقل تحياته وتقديره لجميع العاملين في خدمة الحجيج، منوهًا بتضافر الجهود للتسهيل على ضيوف الرحمن وتوفير سُبل الراحة لهم.
كما استمع سموه لإيجاز من نائب أمير المنطقة عن الجهود المبذولة لخدمة الحجاج التي أسهمت -بفضل الله- في إنجاح خطط التصعيد من مشعر منى إلى مشعر عرفات.