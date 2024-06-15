أمير مكة المكرمة يؤكد ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة بتقديم جميع الخدمات للحجاج ليؤدوا مناسكهم في طمأنينة

تلقى الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، اطمأن فيه على سير الخطط والأعمال المقدمة لضيوف الرحمن.