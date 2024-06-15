مفتي عام المملكة: رعاية مباركة لضيوف الرحمن وقيادة رشيدة للعز والاستقرار

وقال: إن ما لمسناه هذا العام لهو امتداد لعناية لا متناهية عملت وتعمل عليها قيادة هذه البلاد المباركة تأكيداً على تشرّفها بما شرفها الله عز وجل به من خدمة قاصدي المشاعر المقدسة مما كان له أعظم الأثر في التيسير عليهم وأدائهم لهذه الفريضة في يسر وسهولة في ظل هذه الخدمات ونجاح الخطط الأمنية والتوعوية في هذا الصدد. وما شهدناه هذا العام تحديداً من خدمات جديدة، وتقنيات حديثة، وتطبيق معايير الجودة بما يحقق الهدف المنشود لتحقيق المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن.