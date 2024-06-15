مفتي عام المملكة: رعاية مباركة لضيوف الرحمن وقيادة رشيدة للعز والاستقرار

رفع سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبـدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السـمو الـملكي الأمـير محمد بن سلمان بن عبـدالعزيز - حفظه الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعموم الشعب السعودي و الأمة الإسلامية سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع وهم ينعمون بالخيرات والأمن والعز والازدهار.
وقال سماحته في تصريح له بهذه المناسبة: إنه لمن دواعي الاعتزاز وشكر رب العزة والعباد ما نراه من جهود مباركة ومتزايدة ولا محدودة لهذه القيادة المحنكة عاماً بعد عام حفظها الله في خدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام.
وقال: إن ما لمسناه هذا العام لهو امتداد لعناية لا متناهية عملت وتعمل عليها قيادة هذه البلاد المباركة تأكيداً على تشرّفها بما شرفها الله عز وجل به من خدمة قاصدي المشاعر المقدسة مما كان له أعظم الأثر في التيسير عليهم وأدائهم لهذه الفريضة في يسر وسهولة في ظل هذه الخدمات ونجاح الخطط الأمنية والتوعوية في هذا الصدد. وما شهدناه هذا العام تحديداً من خدمات جديدة، وتقنيات حديثة، وتطبيق معايير الجودة بما يحقق الهدف المنشود لتحقيق المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن.
وأكد سماحته أن تنظيم موسم الحج لهذا العام 1445هـ وما أثمر عنه من نجاحات عظيمة لهو من توفيق الله عز وجل ثم نتيجة جهود حثيثة ومباركة لكافة القطاعات المشاركة. داعياً الله تعالى للقيادة الرشيدة أن يكلل جهودها بالتوفيق المستمر، وأن يتم نعمه على هذه البلاد المباركة، وأن يحفظها من كل سوء. وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليُمن والمسرات. وأن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان والاستقرار في عزة الإسلام والمسلمين ووحدة أبنائها خلف قيادتهم الرشيدة، وأن يُوَفقهم على طريق التقدم والازدهار.