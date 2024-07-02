إصدار أكثر من 4000 شهادة امتثال للمباني بمكة المكرّمة

أصدرت أمانة العاصمة المقدّسة (4423) شهادة امتثال للمباني في مختلف شوارع وأحياء مكة المكرّمة المستهدفة وغير المستهدفة، فيما بلغ عدد المباني التي تمّ إشعار مُلاكها (2375) مبنى ضمن المواقع المستهدفة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم، مع إشعارهم بضرورة إصدار الشهادة.
وأوضحت "الأمانة"؛ أنها تواصل عن طريق بلدياتها الفرعية استقبال طلبات إصدار الشهادة للمباني الواقعة ضمن الطرق والشوارع المستهدفة، وذلك بعد تصحيح وضعها بشكلٍ سريعٍ، لضمان التزام أصحاب تلك المباني التجارية بخلو مبانيهم من عناصر التشوّه البصري؛ وتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدينة لتحسين جودة الحياة بمختلف المناطق والأحياء.
وأكّدت "الأمانة"، على أصحاب المباني الواقعة ضمن المحاور المستهدفة، ضرورة سرعة إصدار الشهادة، تجنباً لتطبيق الغرامات، مبينة أن إصدار الشهادة يتطلب معايير محدّدة تضمن مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوّه البصري، وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني، حيث يتضمن الدليل (19) مخالفة يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة، وتكون مجانية ومدتها 3 سنوات، ويمكن الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة وإصدار الشهادة عبر تطبيق "بلدي" بخطوات سهلة وميسرة.
الجدير بالذكر أن "الأمانة" أطلقت حملة توعوية خلال الأشهر الماضية عبر وسائل التواصل وقنواتها المتعدّدة، لحثّ مُلاك المباني التجارية المستهدفة على إصدار شهادة الامتثال، داعيةً إلى سرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوّه البصري للمباني وفق دليل إجراءات شهادة امتثال المباني المعتمد من قِبل الوزارة.