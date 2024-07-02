إصدار أكثر من 4000 شهادة امتثال للمباني بمكة المكرّمة

وأكّدت "الأمانة"، على أصحاب المباني الواقعة ضمن المحاور المستهدفة، ضرورة سرعة إصدار الشهادة، تجنباً لتطبيق الغرامات، مبينة أن إصدار الشهادة يتطلب معايير محدّدة تضمن مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوّه البصري، وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني، حيث يتضمن الدليل (19) مخالفة يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة، وتكون مجانية ومدتها 3 سنوات، ويمكن الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة وإصدار الشهادة عبر تطبيق "بلدي" بخطوات سهلة وميسرة.