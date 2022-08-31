وفد إندونيسي من "جامعة مالانج" يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي

وجرى الحديث عن أهمية العلاقات السعودية الإندونيسية، وضرورة تعميق الجانب الثقافي منها، كما تم الاتفاق على تفعيل العلاقة بين المركز والجامعة في مجال البحوث والتبادل العلمي، ودعم التواصل المعرفي بين البلدين، بما يحقق مزيدًا من التقارب بينهما؛ تعزيزًا للدبلوماسية الرسمية، التي تشهد تطورًا كبيرًا، استنادًا إلى العلاقة الأزلية والتاريخية بين المملكة وإندونيسيا.