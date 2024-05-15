"تعليم جازان": 317 طالبًا يتأهلون للمرحلة النهائية على مستوى المملكة في مسابقة المهارات الثقافية

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، أن الطلبة يمثلون مختلف المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة والابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتأهلوا للمرحلة النهائية على مستوى المملكة في مسارات المسابقة العشرة؛ وذلك بعد فوزهم في مسابقة المهارات الثقافية على مستوى منطقة جازان؛ حيث نالت 6 مسارات أعلى نسبة من الفوز وهي: الرسم 50، والخط العربي 46، والتصوير 44، والقصة القصيرة 40، والغناء 37، ومسار الأفلام 32؛ أما المسارات الأربعة المتبقية فهي: الشعر 21، ومسار المانجا 21، ومسار العزف 13، ومسار المسرح 13 طالبًا وطالبة؛ مقدمًا التهنئة للطلبة على الفوز على مستوى المنطقة والتأهل إلى المرحلة النهائية على مستوى المملكة، متمنيًا لهم التوفيق والتميز وتحقيق الجوائز.