مكة.. الهلال الأحمر يدرّب 20 طفلًا على إتقان مهارات الإسعافات الأولية على مدار أسبوعين

وأوضح مدير عام الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون أنه تم خلال البرنامج التدريبي تعريف المشاركين على مجالات التطوع المتاحة في الهيئة، والمبادئ الأساسية السبع للحركة الدولية للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتقديم دورات عن مهارات الإلقاء والخطابة على يد نخبة من المدربين المتخصصين في تطوير الذات للأطفال، كما تم إعداد الأطفال المشاركين كمدربين على الإسعافات الأولية؛ ليتمكنوا من تدريب أقرانهم بالمدارس، والتطوع للمشاركة في أعمال الهيئة التطوعية.