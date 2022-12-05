بحزمة مشروعات سياحية جديدة.. منتدى عسير للاستثمار يختتم أعماله

وشهد المنتدى الذي احتضنته جامعة الملك خالد، برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة وحضور ومشاركة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير السياحة أحمد الخطيب والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بالأمم المتحدة زراب بولوليكاشفيلي، توقيع اتفاقيات استثمارية وتمويلية بين جهات حكومية وخاصة في قطاعات حيوية متعددة، من أبرزها عقد شراكة بين صندوق التنمية السياحي، وشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة، لإنشاء فندق راق بطاقة استيعابية تتكون من 150 غرفة فندقية، و100 شقة فندقية، إضافة إلى مركز تسوق ومرافق ترفيه، ومنطقة للمطاعم والمقاهي، وذلك على مساحة أرض تزيد عن 75 ألف متر مربع، حيث اختيرت شركة هيلتون لجلب اثنتين من علاماتها التجارية الرائدة للمشروع، حيث تتضمَّن هيلتون وفندق وكانوبي من هيلتون، ويبلغ إسهام صندوق التنمية السياحي فيه 150 مليون ريال، من إجمالي تكلفة المشروع التي تزيد عن 950 مليون ريال.