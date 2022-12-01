على هامش مؤتمر بلاك هات 2022.. و"عودة": الأمن السيبراني شريان التحول الرقمي

وعن مدى تأثير جائحة كورونا على سوق الأمن السيبراني، قال: "احتاجت المؤسسات إلى الاتجاه نحو التحول الرقمي للتغلب على التحديات المصاحبة للجائحة، ولكن التحول السريع هذا رافقه أيضًا مخاطر سيبرانية على صعيد الحكومات والمؤسسات، وخصوصًا على الأفراد الموظفين الذين باشروا أعمالهم من المنزل، ولم تكن أجهزتهم المنزلية جاهزة ومؤمنة بما فيه الكفاية من الهجمات الاختراقية، ومن هنا تأتي أهمية الأمن السيبراني الذي نستطيع أن نقول إنه شريان التحول الرقمي".