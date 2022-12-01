على هامش مؤتمر بلاك هات 2022.. و"عودة": الأمن السيبراني شريان التحول الرقمي

شاركت شركة "تريند مايكرو"، الشركة الرائدة عالميًّا في مجال الأمن السيبراني، في مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2022، الذي أُقيم في العاصمة الرياض خلال شهر نوفمبر الماضي.
وعن هذه المشاركة قال رشيد عودة، المدير العام لتريند مايكرو في المملكة العربية السعودية: "تأتي مشاركتنا من منطلق التزامنا الراسخ بدعم المؤتمرات التي من شأنها أن تعزز الخبرات التقنية لمتخصصي الأمن السيبراني في الدولة، وتسلط الضوء على الممارسات والحلول الأمنية التي ستحمي التجارب الرقمية في البلاد؛ حيث استعرضنا أفضل الحلول السيبرانية متعددة الطبقات والمراحل الدفاعية، التي تساعد على تمكين المؤسسات من تأمين رحلتها الرقمية، مثل حل "Trend Micro Vision One"، و"Trend Micro Cloud One"، وحل "TXOne".
وأضاف: "كما نظمنا خلال المؤتمر تحدي "مهارات كشف التهديدات السيبرانية" لمجموعة من المخترقين الأخلاقيين بهدف صقل مهاراتهم في مجال تقنية المعلومات، إضافة لعقدنا على هامش مشاركتنا عددًا من الشراكات الجديدة التي سيكون لها شأن كبير في تأمين الأهداف الرقمية للمملكة، مثل الشراكة مع شركة هبوب، وشركة النص المشفر، وشركة الخدمات المدارة، وسنواصل تعاوننا ودعمنا للسعودية عبر تسخير خبراتنا وحلولنا المتطورة بما يصبّ في صالح المملكة".
وأضاف "عودة": "يعتبر القطاع الحكومي، وقطاعات التصنيع، والرعاية الصحية، والطاقة، والمالي، والاتصالات وتقنية المعلومات، ومرافق التعليم العالي؛ من أكثر القطاعات استهدافًا من قبل مجرمي الإنترنت؛ لأنها أكثر القطاعات توجهًا نحو التحول الرقمي والتقنية المتطورة، وبالتالي فهي تفتح شهية مجرمي الإنترنت الذين يسعون وراء اختراق العمليات الرقمية".
وعن مدى تأثير جائحة كورونا على سوق الأمن السيبراني، قال: "احتاجت المؤسسات إلى الاتجاه نحو التحول الرقمي للتغلب على التحديات المصاحبة للجائحة، ولكن التحول السريع هذا رافقه أيضًا مخاطر سيبرانية على صعيد الحكومات والمؤسسات، وخصوصًا على الأفراد الموظفين الذين باشروا أعمالهم من المنزل، ولم تكن أجهزتهم المنزلية جاهزة ومؤمنة بما فيه الكفاية من الهجمات الاختراقية، ومن هنا تأتي أهمية الأمن السيبراني الذي نستطيع أن نقول إنه شريان التحول الرقمي".
وأضاف: "من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 23.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، بنسبة نمو تبلغ 11.9%".
وأشار إلى أن المملكة حققت إنجازًا لافتًا في مجال الأمن السيبراني، بعد حصولها على المركز الثاني عالميًّا من بين 193 دولة، وتتبوأ المرتبة الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا، وفقًا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني، فيما تشير التوقعات العالمية إلى نمو سوق الأمن السيبراني السعودي بمعدل نمو سنوي قدره 16.5% بين عامي 2018 و2023؛ ليصبح بذلك السوق الأكبر للأمن السيبراني في الشرق الأوسط.
وأكد: "كل هذه الإنجازات والنجاحات جذبتنا للاستثمار في المملكة، وإننا نفخر بأن نكون أول شركة عالمية مختصة بمجال الأمن السيبراني تطلق مقرها الإقليمي في المملكة، وتعلن عن تدشين بحيرة بيانات سحابية لحلول البرمجيات كخدمة "Saas" محليًّا؛ حيث تجسّد هذه الخطوة سلسلة مساعي تريند مايكرو الرامية بأن تكون الشريك الموثوق والمفضل لدى المملكة لتعزيز بيئتها الرقمية وجعلها مكانًا آمنًا لاستثمارات الشركات".