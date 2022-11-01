موقف كيلو 10 بجدة.. فوضى عارمة وعدم التقيد بالتعليمات في ظل غياب الرقابة

فوضى عارمة يشهدها موقف كيلو 10 الواقع بطريق مكة القديم، الذي يقف به أصحاب السيارات الخاصة والأجرة لنقل الركاب إلى مكة المكرمة ومحافظات منطقة مكة المكرمة الساحلية الجنوبية، ومحافظات أخرى. "سبق" رصدت الفوضى العارمة وسوء النظام وغياب الرقابة؛ حيث بإمكان الوافد الذي لا يحمل إقامة نظامية التنقل من خلال تلك المنطقة للذهاب إلى مكة المكرمة أو الليث أو القنفذة، أو بعض محافظات منطقة عسير، ورغم نقاط التفتيش التي توجد في مداخل تلك المحافظات، إلا أن قائدي تلك المركبات لهم طرق أخرى يسلكونها.