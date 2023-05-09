مركز الأورام بالجوف ينجح في إجراء 36 جراحة ناجحة خلال 2023م

وبيّنت "صحة الجوف"، أنه -بفضل الله- نجحت الفرق الطبية، بالتعاون مع مستشفيات صحة الجوف، في إجراء عددٍ من الجراحات النوعية؛ شملت استئصال أورام كورم الثدي والمثانة وغيرهما، وأسهم الطبيب الزائر في استقطاب كفاءات عالية قامت بالجراحات داخل المنطقة.