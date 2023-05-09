مركز الأورام بالجوف ينجح في إجراء 36 جراحة ناجحة خلال 2023م

أجرى فريق الجراحة الطبي في مركز الأورام بالجوف، 36 جراحة أورام ناجحة منذ بداية عام 2023، بالتعاون مع أطباء برنامج الدعم الطبي المؤقت والطبيب الزائر.
وبيّنت "صحة الجوف"، أنه -بفضل الله- نجحت الفرق الطبية، بالتعاون مع مستشفيات صحة الجوف، في إجراء عددٍ من الجراحات النوعية؛ شملت استئصال أورام كورم الثدي والمثانة وغيرهما، وأسهم الطبيب الزائر في استقطاب كفاءات عالية قامت بالجراحات داخل المنطقة.
وأشارت إلى أن المركز قدّم خدماته لـ1434 مستفيداً منذ بداية عام 2023، من خلال العيادات الخارجية، والتنويم، وجلسات إعطاء العلاج الكيميائي.
وبيّنت أنه بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بالمركز 804 مراجعين، فيما بلغ عدد وحدة الإعطاء الكيميائي 556 مريضاً، وتمّ تنويم 74 حالة، فيما بلغ عدد الخزع 22 حالة.
يُذكر أن المركز يضم 22 غرفة تنويم، ووحدة تحضير علاج كيميائي، ووحدة أخرى لإعطاء العلاج الكيماوي، وغرفة للاجتماع العائلي، وغرفة لمهارات التواصل.