"بلدية القصب" تستعد لاستقبال العيد.. هدايا وجولات رقابية وخدمات متنوعة

وأضاف "أبو ثنين": رضا المواطن والحفاظ على صحته وخدمة المجتمع؛ هي الغاية التي تسعى لها بلدية القصب، وتسعى من خلال تنظيم أعمال البلدية خلال أيام العيد لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين؛ حفاظًا على صحة المواطن وخدمة المجتمع، والعمل على نشر التوعية الصحية والإرشادية بمختلف الطرق، واستقبال المقترحات والشكاوى، والعمل على علاجها بما يتوافق مع الإمكانيات والشروط.