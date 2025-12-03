استشاري بـ"الداخلية" يحصل على براءة اختراع لجهاز إنقاذ مصابي الحوض في الحوادث

ويعمل الجهاز على تثبيت الحوض من الجهتين الأمامية والخلفية في آنٍ واحد، ما يمنح استقرارًا فوريًا لمنطقة الإصابة، ويسهم في وقف النزيف الداخلي. كما يوفر الجهاز مسارات تثبيت متعددة، تتيح للأطباء التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية، مع تقليل الحاجة إلى تدخلات جراحية إضافية في المراحل المبكرة.