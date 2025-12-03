استشاري بـ"الداخلية" يحصل على براءة اختراع لجهاز إنقاذ مصابي الحوض في الحوادث

حصل استشاري جراحة العظام والكسور بالخدمات الطبية في وزارة الداخلية، الدكتور طلال المالكي، على براءة اختراع لجهاز طبي مبتكر يُستخدم لتثبيت كسور الحوض المعقدة بشكل مؤقت، وذلك بهدف إنقاذ حياة المصابين خلال اللحظات الحرجة بعد الحوادث الشديدة.
وصدر الاختراع عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ويُعد من الابتكارات الطبية الواعدة في مجال التعامل مع الإصابات البالغة.
ويعمل الجهاز على تثبيت الحوض من الجهتين الأمامية والخلفية في آنٍ واحد، ما يمنح استقرارًا فوريًا لمنطقة الإصابة، ويسهم في وقف النزيف الداخلي. كما يوفر الجهاز مسارات تثبيت متعددة، تتيح للأطباء التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية، مع تقليل الحاجة إلى تدخلات جراحية إضافية في المراحل المبكرة.
ويمتاز الجهاز بإمكانية استخدامه في مواقع الطوارئ دون الحاجة إلى تجهيزات معقدة، ما يعزز فرص إنقاذ الأرواح في حالات الحوادث الشديدة قبل الوصول للمرافق الطبية المتخصصة.