مطالبات بتأخير دوام مدارس أبها والطائف والمدن التي تشهد درجة حرارة متدنية

مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في هذه الأيام في الطائف وأبها وبعض المدن الأخرى، طالب عددٌ من أولياء أمور طلاب والطالبات بتأخير الدوام أسوة ببعض المدارس في الشمال.
وقال أولياء الأمور: "هذه الأجواء ستؤثر حتمًا على صحة "الطلاب" ولاسيما الصغار منهم خصوصًا في فترة الصباح الباكر" ليس في أبها والطائف فقط، بل بعددٍ من المدن الأخرى، التي تشهد درجات حرارة متدنية مع ضرورة وجود آلية للإدارات التعليمية بتأخير الدوام، قتعليق الاصطفاف الصباحي لا يكفي ولابد من تأخير للدوام في المدارس أسوة بمدارس في شمال المملكة، مبينًا أن صحة الطلاب والطالبات مطلب مهم.
يقول أحد أولياء الأمور في مدينة أبها المواطن فايع عسيري إن درجة الحرارة منخفضة في قطاع السودة صباح اليوم الأربعاء، ومع ذلك لا تأخير للدوام في المدارس، أسوة بمدارس تبوك والجوف، وبعض المناطق التي كان لمديري تعليمها صلاحيات تأخير الدوام.