مطالبات بتأخير دوام مدارس أبها والطائف والمدن التي تشهد درجة حرارة متدنية

وقال أولياء الأمور: "هذه الأجواء ستؤثر حتمًا على صحة "الطلاب" ولاسيما الصغار منهم خصوصًا في فترة الصباح الباكر" ليس في أبها والطائف فقط، بل بعددٍ من المدن الأخرى، التي تشهد درجات حرارة متدنية مع ضرورة وجود آلية للإدارات التعليمية بتأخير الدوام، قتعليق الاصطفاف الصباحي لا يكفي ولابد من تأخير للدوام في المدارس أسوة بمدارس في شمال المملكة، مبينًا أن صحة الطلاب والطالبات مطلب مهم.