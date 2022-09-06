نادي الإبل يحدّد مجالات شوط "البداوة" في مهرجان الملك عبدالعزيز

وجاءت الشروط الخاصّة بالفئة منحصرة في عدم المشاركة في فئات الفردي؛ وهي: المفاريد، الدق، الجل، الفحل وإنتاجه، مع السماح للمشاركين الآخرين في فئة الفحل وإنتاجه باستعارة الإنتاج من المنقيات المشاركة في فئة البداوة فقط.