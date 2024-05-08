مختص بالصحة النفسية: "الاحتراق الوظيفي" يُضعف الإنتاجية ويُعطّل الأهداف

وشدد على ضرورة قيام بيئات العمل في المنشآت بتوفير وحدات خاصة لقياس مستوى "الاحتراق الوظيفي" بشكل دوري لدى الموظفين، وبما يسهم في التقليل من الآثار السلبية التي قد تترتب عليه، خصوصاً في ظل وجود علاقة طردية بين العمل والحياة الأسرية والاجتماعية، وهو ما يعني تأثر الحياة الشخصية للموظف بما يتعرض له من ضغوطات ومشكلات ينتج عنها الاحتراق الوظيفي.