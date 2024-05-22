السعودية للشحن تعلن استئجار مرافق جديدة في قرية الصيانة التابعة للسعودية لهندسة الطيران

وقال الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لهندسة الطيران الكابتن فهد سندي ، نفتح اليوم أبوابنا أمام السعودية للشحن الجوي داخل قرية الصيانة ، وهي بالنسبة لنا ليست مجرد اتفاقية تعاقدية بل نمضي معا نحو مستقبلاً يتميز بالشراكة كما تعكس هذه الاتفاقية الاستراتيجية إبراز سعينا الراسخ والمستمر تجاه الجودة ، وتبشر بعهد جديد في مجال التحسين والتوسع والحلول التي تركز على العملاء في قطاع الطيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مرافق قرية الشحن من شأنها أن تسهم في تعزيز تفوق شركائنا ووجودهم ضمن بيئة عمل تزخر بكل الإمكانات التقنية لافتا إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يتيح الفرص لكلا الطرفين ، لتبادل الخبرات لتحسين استغلال الموارد ، وتحقيق الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف من خلال المرافق المشتركة ، وتسهيل تبادل المعرفة ونقل المهارات وتعزيز عمليات الشحن الجوي والقطاع اللوجستي وخدمات صيانة الطائرات.