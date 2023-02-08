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القائم بأعمال السفارة في تركيا لـ"سبق": إجلاء 45 مواطنًا سعوديًا.. ولا إصابات أو وفيات

قال: نتابع بلاغًا عن سيدة يُعتقد بوجودها بمبنى بأنطاكيا والبحث مستمر ونتمنى لها السلامة