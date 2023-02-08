القائم بأعمال السفارة في تركيا لـ"سبق": إجلاء 45 مواطنًا سعوديًا.. ولا إصابات أو وفيات

قال القائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية تركيا محمد بن يوسف الحربي: إن السفارة السعودية نجحت في عملية إجلاء ما يقارب 45 من السعوديين المقيمين بتركيا وهم بصحة جيّدة.
وأكد "الحربي" أنهم لم يصابوا بأي مكروه جرّاء الزلازل، مشيرًا إلى أن السفارة تواصل البحث عن سيدة يُعتقد أنها في عمارة سكنية أثناء وقوع الزلزال حسب إفادة أقاربها.
وأضاف يقول لـ"سبق": خصصت السفارة فريق متابعة منذ حدوث الزلزال، وانتقلنا إلى أقرب نقطة وهي مدينة أضنة، وتابعت من هناك واتصلت بالمواطنين، وأعلنّا أكثر من مرة أرقام الطوارئ، وقدمنا لهم المساعدات طوال يوم أمس، وأحضرناهم للفندق، ونرتب رحلات سريعة لهم وأول دفعة عادت للسعودية".
وتابع: "الحمد لله لا يوجد إصابات ولا وفيات، مجرد تلقينا بلاغًا من عائلة سيدة مقيمة بأنطاكيا أحد المناطق المتضررة من الكارثة وذهبت هناك فور تلقينا البلاغ".
واختتم: "وقفت بنفسي على المبنى الذي يُعتقد أن السيدة السعودية كانت تقطنه، وتابعت أعمال رفع الركام، ونبحث في صحة المعلومات، وكتبنا بشكل رسمي للسلطات التركية للبحث في المبنى، ونعمل بكل طاقتنا، ونتمنى أن تكون بصحة جيدة".