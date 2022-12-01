أوله مربعانية ونهايته أطول ليالي السنة.. "الزعاق": ديسمبر "الشتاء الفعلي"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن شهر ديسمبر أحد سبعة أشهر تتكون من 31 يومًا، ويسمى في العراق وبلاد الشام "كانون أول"، ويسمى في المغرب العربي "دجنبر" وهو مأخوذ من اللفظة اللاتينية "ديسم" التي تعني العاشر؛ فهو الشهر العاشر من شهور السنة الرومانية.
وأضاف الزعاق، أن لفظة "كانون" مأخوذة من اللفظ العربي "كن" أي استقر؛ فهم يستقرون في بيوتهم من شدة البرد، ويتجنبون المناسبات.
وتابع في فيديو على حسابه بـ"تويتر" أن الشتاء الفعلي يبدأ في شهر ديسمبر، على معظم البلدان العربية؛ ففي أوله مربعانية الشتاء وفي نهايته أطول ليالي السنة.