أوله مربعانية ونهايته أطول ليالي السنة.. "الزعاق": ديسمبر "الشتاء الفعلي"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن شهر ديسمبر أحد سبعة أشهر تتكون من 31 يومًا، ويسمى في العراق وبلاد الشام "كانون أول"، ويسمى في المغرب العربي "دجنبر" وهو مأخوذ من اللفظة اللاتينية "ديسم" التي تعني العاشر؛ فهو الشهر العاشر من شهور السنة الرومانية.