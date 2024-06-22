من واقع شكاوى المسافرين.. هنا "تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات في 30 يومًا"

وكشفت الهيئة عن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر مايو الماضي، التي بلغت "1318" شكوى. ورصد المؤشرُ أنَّ الخطوط الجوية السعودية جاءت أقلَّ شركات الطيران شكاوى، بواقع "10" شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر مايو وصلت إلى 95%، بينما حلَّت طيران أديل ثانيًا بواقع "11" شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 99%، وجاء ثالثًا طيران ناس؛ حيث وصل عدد الشكاوى إلى "13" شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%. فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر مايو عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم الرحلات، ثم التذاكر.