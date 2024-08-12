رابطة العالم الإسلامي تُطلق حزمةً من المبادرات للشباب الأفريقي

وتصدَّرت المبادراتِ برامجُ رعاية الأيتام وتمكينهم، إضافةً إلى البرامج التعليمية، ومنها: أول مسابقة لحافظات القرآن الكريم في تنزانيا بمشاركة وحضور أكثر من ٥٠ ألف شخص مع تزويد الحفظة بأخلاق القرآن الكريم ، وبرلمان شباب أفريقيا الذي سيَنعقِد السبت المقبل الموافق ١٧ أغسطس الجاري في مقر البرلمان الكيني، و"منتدى شباب أفريقيا ٢٠٢٤" الذي يستضيفه مقر الأمم المتحدة بالعاصمة الكينية "نيروبي" الخميس المقبل الموافق ١٥ أغسطس الجاري.