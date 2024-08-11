مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينجح في بناء وزراعة حالب لخمسينية عانت من الانسداد والتليف

تمكّن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، من إجراء عملية جراحية ناجحة، لزراعة حالب مصنع من أنسجة المثانة، لمريضة عانت من أعراض حادة لتليف الحالب الأيمن وانسداد والتهاب غير مستجيب للعلاج.
ذكر ذلك د. طارق الزهراني استشاري جراحة المسالك البولية، رئيس الفريق الطبي، الذي قال: إن المراجِعة زارت المستشفى وهي تشتكي من حزمة أعراض حادة؛ أبرزها الألم والغثيان والقيء، والحمى وصعوبة في التبول، وبالاطلاع على ملفها المرضي، تبين أن معاناتها بدأت بعملية أجرتها في مستشفى آخر، لإزالة حصوة في الحالب، إلا أن هذا التدخل الطبي لم يكن دقيقًا، إذ لم يتم فيه إزالة الحصوة بالكامل، الأمر الذي ترتب عليه إجراء عملية ثانية، لكنها أيضًا لم تكن موفقة، ونتج عنها إصابة الحالب بضرر وثقب، فأجريت لها عملية ثالثة عبر المناظير السفلية، لكنها سببت أيضًا ضررًا بليغًا بالحالب، أدى إلى انسداده بشكل كامل لاحقًا، فوضعوا لها أنبوب خارجي لتصريف الكلية من الظهر.
وأضاف د. "الزهراني" أن الفريق الطبي أخضع المريضة لفحوصات طبية دقيقة، أظهرت نتائجها وجود انسداد كامل، وتليف بالجزأين العلوي والسفلي من الحالب، إضافة إلى التهاب بكتيري حاد، وغير مستجيب للعلاج الدوائي، فتمت زراعة دعامة في موضع التليف والانسداد كحل اسعافي مؤقت للتخلص من الأنبوب الخارجي الذي كان يسبب مضايقة كبيرة للمريضة، ولتخفيف حدة الالتهابات وتخفيف الضغط على حوض الكلية والحالب.
وأشار إلى أن الفريق الطبي أخضع الحالة لنقاش مستفيض للوصول إلى خطة علاجية تنهي معاناة المريضة، وخلص في النهاية إلى أن بناء حالب جديد وزراعته هو الحل الأمثل، وبالفعل تم إزالة الحالب المتضرر وأخذ جزء من مثانتها التي كانت لحسن الحظ كبيرة، وبناء حالب بديل من المثانة وتوصيله بالكلية، واستمرت العملية لمدة 4 ساعات، وتكللت ولله الحمد بالنجاح التام، ونُقِلت المريضة إلى غرفة التنويم مباشرةً، حيث أمضت منومة لـ 7 أيام، تحت العناية الطبية الحثيثة، تحسنت خلالها حالتها وغادرت المستشفى بعدما تخلصت من كل الأعراض التي جاءت بها، وبينت الفحوصات اللاحقة أن الحالب الجديد يقوم بوظيفته الحيوية في تصريف البول من الكلية إلى المثانة بصورة طبيعة.
ووصف د. "الزهراني" العملية بالمعقدة موضحًا أن جاهزية مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، وتمرس الفريق الطبي أسهما في نجاحها، وتجنيب المريضة الكثير من المضاعفات الصحية الخطيرة.
الجدير بالذكر أن قسم المسالك البولية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي حاصل على شهادة التميز الدولية من المنظمة الأمريكية للاعتماد SRC، كما أن المستشفى حقق الكثير من الإنجازات الطبية الكبيرة، لاعتمادها على أفضل الكوادر الطبية، المدعومة بأحدث الأجهزة التقنية والتشخيصية والعلاجية.