مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينجح في بناء وزراعة حالب لخمسينية عانت من الانسداد والتليف

ذكر ذلك د. طارق الزهراني استشاري جراحة المسالك البولية، رئيس الفريق الطبي، الذي قال: إن المراجِعة زارت المستشفى وهي تشتكي من حزمة أعراض حادة؛ أبرزها الألم والغثيان والقيء، والحمى وصعوبة في التبول، وبالاطلاع على ملفها المرضي، تبين أن معاناتها بدأت بعملية أجرتها في مستشفى آخر، لإزالة حصوة في الحالب، إلا أن هذا التدخل الطبي لم يكن دقيقًا، إذ لم يتم فيه إزالة الحصوة بالكامل، الأمر الذي ترتب عليه إجراء عملية ثانية، لكنها أيضًا لم تكن موفقة، ونتج عنها إصابة الحالب بضرر وثقب، فأجريت لها عملية ثالثة عبر المناظير السفلية، لكنها سببت أيضًا ضررًا بليغًا بالحالب، أدى إلى انسداده بشكل كامل لاحقًا، فوضعوا لها أنبوب خارجي لتصريف الكلية من الظهر.