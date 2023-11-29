تفاعلًا مع "سبق".. "المياه": سنطرح عقودًا لتنفيذ خطوط وشبكات مياه لحي ضاحية نمار بمخطط 3020

أوضحت شركة المياه أنها بصدد طرح عقود لتنفيذ خطوط وشبكات مياه لحي ضاحية نمار بمخطط 3020 بالرياض خلال الفترة القادمة حال توفر الاعتمادات المالية لذلك.
جاء ذلك في معرض تفاعل الشركة مع خبرٍ نشرته "سبق" حول مطالبة أهالي حي ضاحية نمار بمخطط 3020 في مدينة الرياض، بإنهاء معاناتهم مع طريقهم الذي يربطهم بمكة المكرمة ويشكل خطرًا وتصاحبه الحوادث اليومية؛ مناشدين اعتماد الطريق المزدوج في أسرع وقت حفاظًا على حياة السكان والعابرين.
وأوضح المتضررون، أن هذا الطريق هو الطريق الوحيد الذي يوصلهم إلى المدارس التي يفتقر لها الحي؛ حيث أقرب المدارس -مع الأسف- يبعد مسافة 25 كيلومترًا؛ مما أوجد معاناة أخرى للسكان بعد المدارس ومخاطر الطريق.
وكان الأهالي قد طالبوا بشبكة للمياه تُنهي معاناتهم؛ مشيرين إلى عدم تجاوب شركة المياه في الوقت المناسب وتأخرهم في إيصال المياه؛ مشيرين إلى أن عدم التجاوب ينتهي بإلغاء الطلب من قِبَل الشركة دون تواصل مع العميل.