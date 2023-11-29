تفاعلًا مع "سبق".. "المياه": سنطرح عقودًا لتنفيذ خطوط وشبكات مياه لحي ضاحية نمار بمخطط 3020

جاء ذلك في معرض تفاعل الشركة مع خبرٍ نشرته "سبق" حول مطالبة أهالي ‏حي ضاحية نمار بمخطط 3020 في مدينة الرياض، بإنهاء معاناتهم مع طريقهم الذي يربطهم بمكة المكرمة ويشكل خطرًا وتصاحبه الحوادث اليومية؛ مناشدين اعتماد الطريق المزدوج في أسرع وقت حفاظًا على حياة السكان والعابرين.