توقيع اتفاقية بين "الغطاء النباتي" و"مدينة جازان للصناعات".. لزيادة الرقعة الخضراء

وتسهم المذكرة في زيادة التعاون المشترك بين المركز ومدينة جازان؛ للعمل بشكل تكاملي لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على النظام البيئي والغطاء النباتي الطبيعي، ودعم التشجير واختيار الأشجار المناسبة لكل موقع، وزيادة الرقعة الخضراء في بعض الأماكن والمناطق المختارة، إضافة إلى الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي والعمل على زيادته، مع التركيز على المناطق التي يكثر فيها زحف الرمال، ورصد مظاهر التصحر وتطبيق الإجراءات والمعاهدات للحدّ منه، بهدف تحسين جودة الحياة الخاصة بالمدينة.