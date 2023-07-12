توقيع اتفاقية بين "الغطاء النباتي" و"مدينة جازان للصناعات".. لزيادة الرقعة الخضراء

وقّع المركزُ الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مذكرةَ تفاهم مع مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، التي تستمرّ لمدة 3 سنوات؛ بهدف زيادة الرقعة الخضراء في المدينة، ومكافحة التصحر والتصدي لزحف الرمال.
ومثّل المركزَ خلال التوقيع الرئيسُ التنفيذي الدكتور خالد العبد القادر، وعن المدينة الرئيسُ التنفيذي المكلف الدكتور حسين فاضلي.
وتسهم المذكرة في زيادة التعاون المشترك بين المركز ومدينة جازان؛ للعمل بشكل تكاملي لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على النظام البيئي والغطاء النباتي الطبيعي، ودعم التشجير واختيار الأشجار المناسبة لكل موقع، وزيادة الرقعة الخضراء في بعض الأماكن والمناطق المختارة، إضافة إلى الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي والعمل على زيادته، مع التركيز على المناطق التي يكثر فيها زحف الرمال، ورصد مظاهر التصحر وتطبيق الإجراءات والمعاهدات للحدّ منه، بهدف تحسين جودة الحياة الخاصة بالمدينة.
وتتضمّن مجالات التعاون إدخال زراعة أشجار محلية في مشاريع مدينة جازان، وتحديد الأشجار المرغوب في تشجيرها ووضع قائمة لكل موقع، وفق جدول زمني وخطة تنفيذية لتشجير كل موقع من المواقع المتّفق عليها، ونظام الري الملائم.
يشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعدّيات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.