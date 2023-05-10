مساعدات السعودية وصلت لـ 900 مشروع للاجئين في 91 دولة لأكثر من 115 مليون مستفيد

واستعرضت الدكتور هناء عمر خلال كلمتها في الاجتماع جهود المملكة العربية السعودية في القضايا الإنسانية المهمة بشكل عام، وقضية العنف ضد النساء والفتيات بشكل خاص، داخل وخارج السعودية، مشيرة إلى جهود الجهات المختصة في توعية المجتمع داخل السعودية من خلال نشر المبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، وتنمية الوعي بها، وتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التوعوية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتشديد على أهمية دور الرجال والفتيان في دعم المرأة لإيجاد بيئة متوازنة، تضمن حلولاً أكثر شمولية واستدامة لمستقبل أفضل.