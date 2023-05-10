مساعدات السعودية وصلت لـ 900 مشروع للاجئين في 91 دولة لأكثر من 115 مليون مستفيد

شاركت المملكة العربية السعودية أمس بالاجتماع الإقليمي حول تنفيذ الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 8 إلى 9 مايو 2023م، بحضور رفيع المستوى من الوزراء والسفراء وممثلي الجهات المعنية بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وكذلك الجهات الفاعلة المعنية بالنساء والفتيات، ومكاتب ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبتنظيم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية.
ورأس وفد السعودية مدير إدارة الدعم المجتمعي ومدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية المكلف بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتورة هناء عمر، وعضوية ممثلي وزارة الداخلية وهيئة حقوق الإنسان ومجلس شؤون الأسرة.
واستعرضت الدكتور هناء عمر خلال كلمتها في الاجتماع جهود المملكة العربية السعودية في القضايا الإنسانية المهمة بشكل عام، وقضية العنف ضد النساء والفتيات بشكل خاص، داخل وخارج السعودية، مشيرة إلى جهود الجهات المختصة في توعية المجتمع داخل السعودية من خلال نشر المبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، وتنمية الوعي بها، وتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التوعوية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتشديد على أهمية دور الرجال والفتيان في دعم المرأة لإيجاد بيئة متوازنة، تضمن حلولاً أكثر شمولية واستدامة لمستقبل أفضل.
وتطرقت إلى آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى صدور نظام الحماية من الإيذاء عام 2013م، ونظام مكافحة جريمة التحرش عام 2018م للحد من أشكال الاستغلال، أو الإساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد بها.. موضحه أن الجهات المختصة داخل السعودية تتابع وترصد قضايا العنف لكل من يقيم على أراضيها، ويتم توفير الحمايا للضحايا.
وتحدثت الدكتورة هناء عمر عن أزمة اللجوء والنزوح في مناطق النزاعات والكوارث، والمعاناة الكبيرة التي يعيشها اللاجئون والنازحون، وعلى وجه الخصوص المرأة والفتاة والطفل، واستمرار العنف الجنسي والعنف ضد النساء والفتيات والانتهاك الصريح لحقوق الإنسان.
وبيّنت أن حجم المساعدات السعودية المقدمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة يقارب 900 مشروع للاجئين في 91 دولة لأكثر من 115 مليون مستفيد، بتكلفة تقارب 600 مليون دولار أمريكي منذ إنشاء المركز في 13 مايو 2015م؛ إذ كانت السعودية من أولى الدول التي قدمت الدعم الإنساني والإغاثي لتخفيف آثار كارثة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وتداعياته على اللاجئين والنازحين، وبالأخص المرأة والطفل، وتم تسيير جسر جوي وبري لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وإطلاق حملة شعبية لجمع التبرعات بتكلفه تجاوزت 500 مليون ريال، وتخصيص 7 مشاريع إنسانية بقيمة 183 مليون ريال.
وأوضحت أن الوطن العربي اليوم يشهد أزمة إنسانية في جمهورية السودان، واستجابة لهذه الأزمة قدمت المملكة العربية السعودية 19 عملية إجلاء، وسخرت الإمكانات والجهود كافة لحماية وسلامة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها، ونقلهم إلى مناطق آمنة. وبلغ إجمالي عدد الذين تم اجلاؤهم من جمهورية السودان نحو 7.839 فردًا، ينتمون إلى 110 جنسيات. كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة ساهم لصالح الشعب السوداني.
ودعت الدكتورة هناء عمر في ختام كلمتها إلى توسيع دائرة المانحين، دولاً وهيئات وأفرادًا، وإشراك القطاع الخاص لتوفير مصادر مستدامة لمستقبل أفضل لجميع المجتمعات، وبخاصة اللاجئون والنازحون.
كما تناول الاجتماع الربط بين الاستراتيجية وإطار الحماية الأوسع للنساء والفتيات، والمبادرات العالمية والإقليمية بهذا الشأن، ودور الوقاية في نهج شامل لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في أماكن اللجوء، وزواج الأطفال، والإطار القانوني للمساواة بين الجنسين، والعنف ضد النساء، إضافة إلى عرض الجهود الوطنية المبذولة من قِبل الدول الأعضاء للوقاية والاستجابة لأشكال العنف كافة ضد النساء والفتيات في سياق اللجوء.