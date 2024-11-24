"الزعاق": أول 20 يومًا من المربعانية تشبه الوسم.. والبرد يدخل علينا فجأة

قال الدكتور خالد الزعاق، مُقدِّم فقرة تقويم على قناة العربية، إن أول 20 يومًا من موسم المربعانية هذا العام ستكون مشابهة للوسم؛ بسبب امتداد فترة الدفء؛ ما أدى لظهور الربيع باكرًا.
وتفصيلاً، أوضح "الزعاق" أن السنة مكونة من عدد من الأيام، وكل حزمة من هذه الأيام لها صفات معينة، أسماها العرب "المواسم". فالمواسم صناعة عربية.
وأضاف: ففي موسم سهيل تهب علينا الرياح الجنوبية الرطبة، وفي موسم الوسم تهب علينا الرياح الشمالية الناعمة، وفي موسم المربعانية الرياح الشمالية الباردة.
وأضاف: نحن الآن في آخر الوسم، وسيعقبه المربعانية. والعشرون يومًا الأولى من المربعانية تكون مثل الوسم، أي إن مطرها ينبت ما ينبته الوسم. وفي هذه السنة "وسمت" كثير من المناطق؛ بسبب امتداد فترة الدفء؛ ما أدى لظهور الربيع باكرًا. والشتاء هذه السنة يدخل علينا بشكل مفاجئ.