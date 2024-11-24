"الزعاق": أول 20 يومًا من المربعانية تشبه الوسم.. والبرد يدخل علينا فجأة

وأضاف: نحن الآن في آخر الوسم، وسيعقبه المربعانية. والعشرون يومًا الأولى من المربعانية تكون مثل الوسم، أي إن مطرها ينبت ما ينبته الوسم. وفي هذه السنة "وسمت" كثير من المناطق؛ بسبب امتداد فترة الدفء؛ ما أدى لظهور الربيع باكرًا. والشتاء هذه السنة يدخل علينا بشكل مفاجئ.