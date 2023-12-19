سفارة المملكة لدى إيرلندا تحتفي باليوم العالمي للغة العربية بالتعاون مع جامعة "ترينتي" بـ"دبلن"

احتفت سفارة المملكة العربية السعودية، والملحقية الثقافية السعودية لدى إيرلندا، باليوم العالمي للغة العربية، تحت شعار "اللغة العربية لغة الشعر والفنون"؛ من خلال العديد من البرامج والأنشطة، بالتعاون مع جامعة ترينتي في دبلن.
يأتي ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، لتعكس عبر أنشطتها وبرامجها جماليات اللغة العربية، وارتباطها الوثيق بمختلف الفنون، وذلك في إطار جهود وزارة الخارجية وسفاراتها في العناية باللغة العربية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وركزت السفارة في فعالية "لغة الشعر والفنون" على إبراز العمق الثقافي والتاريخي للغة العربية، وإحيائها في قالب إبداعي حديث.