سفارة المملكة لدى إيرلندا تحتفي باليوم العالمي للغة العربية بالتعاون مع جامعة "ترينتي" بـ"دبلن"

يأتي ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، لتعكس عبر أنشطتها وبرامجها جماليات اللغة العربية، وارتباطها الوثيق بمختلف الفنون، وذلك في إطار جهود وزارة الخارجية وسفاراتها في العناية باللغة العربية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.