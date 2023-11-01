مختبرات مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب تحصل على اعتماد ( (CAP الأمريكية للمرة السادسة

ونالت مستشفيات المجموعة هذا الاعتماد الرفيع، بعد اجتيازها لعملية تقييم دقيقة ومتكاملة من خبراء الجمعية لمختبراتها، وانتهت إلى تجديد شهادة الاعتماد بعد ما لمسوه من مستوى تقني وفني متطور والتزام جاد بمعايير الجودة العالمية، حيث شملت إجراءات الاعتماد فحص جميع الإجراءات المعمول بها في مختبرات وبنوك الدم بالمجموعة، والتدقيق في مؤهلات العاملين علاوة على فحص رقابة الجودة للعمليات من خلال 3000 معيار قياسي للاعتماد، وبرنامج سجل السلامة، كما شمل التقييم أيضاً إدارة المختبر بوجه عام، بالإضافة إلى إرسال عينات ليتم تحليلها وإجراء الفحوصات المتبعة عليها وإرسالها مرة أخرى، ليتم تقييم نتائج اختبارات العينة والتأكد من تطابق سياسات الجمعية، مع ما يتم تطبيقه في مختبرات مجموعة د.سليمان الحبيب.