مختبرات مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب تحصل على اعتماد ( (CAP الأمريكية للمرة السادسة

حازت جميع مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، على ثقة لجنة تقييم الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض " CAP" للمرة السادسة، حيث نجحت مختبرات مستشفياتها بالرياض، والقصيم والخبر ودبي، في اجتياز التقييم الدوري لهذا الاعتماد، تأكيداً على التزامها الراسخ بتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة.
ونالت مستشفيات المجموعة هذا الاعتماد الرفيع، بعد اجتيازها لعملية تقييم دقيقة ومتكاملة من خبراء الجمعية لمختبراتها، وانتهت إلى تجديد شهادة الاعتماد بعد ما لمسوه من مستوى تقني وفني متطور والتزام جاد بمعايير الجودة العالمية، حيث شملت إجراءات الاعتماد فحص جميع الإجراءات المعمول بها في مختبرات وبنوك الدم بالمجموعة، والتدقيق في مؤهلات العاملين علاوة على فحص رقابة الجودة للعمليات من خلال 3000 معيار قياسي للاعتماد، وبرنامج سجل السلامة، كما شمل التقييم أيضاً إدارة المختبر بوجه عام، بالإضافة إلى إرسال عينات ليتم تحليلها وإجراء الفحوصات المتبعة عليها وإرسالها مرة أخرى، ليتم تقييم نتائج اختبارات العينة والتأكد من تطابق سياسات الجمعية، مع ما يتم تطبيقه في مختبرات مجموعة د.سليمان الحبيب.
ويعكس حصول مستشفيات المجموعة على هذا الاعتماد للمرة السادسة بكافة فروعها، الكفاءة والمهنية العالية التي تحظى بها الكوادر الطبية العاملة بالمختبرات، وتطبيق المعايير العالمية ذات الصلة بالتحاليل المخبرية، وذلك من خلال تأمين تقنيات متطورة تساعد في إنجاز تلك الفحوصات في أقل وقت وبأعلى دقة وجودة ممكنة، وهو ما يسهم في توفير رعاية تشخيصية دقيقة وعلاجية عالية المستوى لمراجعيها.
وأبدت المجموعة اعتزازها بهذا النجاح، وأكدت أنها ستمضي قدماً في الالتزام الصارم بمعايير الجودة العالمية في كافة خدماتها التي تقدمها لمراجعيها، والعمل على التحسين والتطوير المستمر، ومواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات التشخيصية والعلاجية واستقطاب أفضل الكفاءات.
الجدير بالذكر أن الكلية الأمريكية لأطباء علم الأمراض CAP، تُعد أهم مرجع طبي وأعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم في مختلف أنحاء العالم، كما أن برنامج تقييم الجمعية مصمم بشكل صارم لضمان توافر أعلى معايير الجودة في المختبرات المعتمدة.