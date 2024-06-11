15.384 فردًا استفادوا من حملة "إغاثي الملك سلمان" لتحصين الأطفال ضد الحصبة في اليمن

وقام المركز -بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية- بالاستجابة السريعة وتنفيذ مشروع حملة التحصين ضد الحصبة وإحصاء النساء والحوامل في اليمن عبر ثلاثة أنشطة رئيسية، تُمَثّل النشاط الأول للمشروع بتنظيم حملة تطعيم الأطفال دون سن 18 عامًا ضد مرض الحصبة، من خلال 17 عاملًا صحيًّا توزعوا في مركز الجعدة الصحي، ومركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الدير، وعيادة بني حسن، وعيادة وعلان، وعيادة الغرزة، والمستشفى الميداني، إضافة إلى العيادة الطبية بمخيم رازح بمحافظة صعدة، إلى جانب إرسال سبع فِرَق ميدانية متحركة قامت بتغطية ما يقارب 70 منطقة وقرية توزعت في المديريات المستهدفة.