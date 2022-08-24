وزير التعليم: إطلاق مشاريع تعليمية بنظام حديث خلال الأشهر المقبلة
كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن إطلاق مشاريع تعليمية بنظام حديث خلال الأشهر المقبلة.
وقال لقناة "الإخبارية": "لدينا استعداد كبير وتطور في أنظمة البناء، وهناك تطور قادم سنتمكّن من بناء مبان متعددة الأدوار خلال أقلّ من مدة 6 أشهر بإذن الله، وننتظر موافقات بعض الجهات الأخرى".
وأشار إلى أن هذه المشاريع اقتصادية وأقل تكلفة من المباني الاعتيادية التي قد تأخذ سنتين، كما أن عمرها يوازي العمر الافتراضي للمباني الاعتيادية.
ولفت وزير التعليم إلى إنجاز 25 مشروعًا تعليميًّا جديدًا خلال 50 يومًا في جدة، مشيرًا إلى أن مشاريع شركة المباني 148 مشروعًا بطاقة استيعابية تزيد على 120 ألف طالب وطالبة خلال هذا العام.
وكان الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، بحضور وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ؛ قد دشّن اليوم عددًا من المشاريع التعليمية بنظام البناء الحديث في محافظة جدة.
وأكد وزير التعليم أنه تم إنجاز هذه المشاريع التعليمية بنظام البناء الحديث، ضمن المسار السريع كمرحلة أولى في وقت قياسي لم يتجاوز 50 يومًا، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة، أعزها الله، ودعمها السخي للتعليم في كافة أنحاء المملكة، واهتمام ومتابعة مستمرة من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمير المنطقة، ودعم محافظة جدة، وتكامل جهود القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بالمحافظة مع جهود الوزارة.