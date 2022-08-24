وزير التعليم: إطلاق مشاريع تعليمية بنظام حديث خلال الأشهر المقبلة

وأكد وزير التعليم أنه تم إنجاز هذه المشاريع التعليمية بنظام البناء الحديث، ضمن المسار السريع كمرحلة أولى في وقت قياسي لم يتجاوز 50 يومًا، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة، أعزها الله، ودعمها السخي للتعليم في كافة أنحاء المملكة، واهتمام ومتابعة مستمرة من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمير المنطقة، ودعم محافظة جدة، وتكامل جهود القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بالمحافظة مع جهود الوزارة.