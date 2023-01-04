5 برامج لتعزيز السلامة الدوائية للمرضى النفسيين والمدمنين ضمن اهتمامات "إرادة الرياض"

ولفتت "القعيط" إلى أن هذه البرامج تضم عيادة الاستشارات الدوائية والمعنية بتعزيز الثقافة الدوائية للمريض وأسرته، وتقليل الأخطاء وتجنب الاستعمال الخاطئ للدواء، والتعريف بوسائل وطرق حفظ الأدوية والظروف الملائمة لحفظه، كما تضم مركز معلومات الأدوية الذي يهدف إلى تقليل الأخطاء الدوائية من خلال توفير المعلومات الدوائية المبنية على البراهين العلمية إلى مقدمي الرعاية الصحية، لتساعدهم في اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة، وكذلك عيادة الكلوزابين التي تعمل على تقديم النصح الدوائي والمتابعة لمرضى الكلوزابين لتقليل الأخطاء الدوائية الناتجة عن هذا الدواء، ومنعها قبل حدوثها.