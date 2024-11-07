"ضربة الأحيمر".. "الزعاق": اليوم نعيش أول الموجات الشتوية شبه الباردة خاصة في الليل

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق: اليوم الخميس نعيش أول الموجات الشتوية شبه الباردة، خاصة في الليل، وتسمى عند العامة بضربة الأحيمر.
وأضاف "الزعاق" أن أول موجات البرد يسميها العامة "ضربة الأحيمر" وهي ضربة تنبيهية للاستعداد للبرد بالمأكل والمشرب والملبس.
ولفت في فيديو على حسابه في "إكس" إلى أن الأحيمر نجم أحمر والعرب القدماء يسمونه نجم "قلب العقرب"، وعادة يغيب مع مغيب الشمس بالجهة الغربية من منتصف شهر نوفمبر، ويعود مرة أخرى قبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية بمنتصف شهر ديسمبر.
وتابع: خلال هذه الفترة تهب علينا رياح شمالية باردة، تجبر الجميع على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وخلال فترة غيبته يضطرب البحر، ولهذا البحارة لا يدخلون البحر في فترة الأحيمر.