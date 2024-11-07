"ضربة الأحيمر".. "الزعاق": اليوم نعيش أول الموجات الشتوية شبه الباردة خاصة في الليل

ولفت في فيديو على حسابه في "إكس" إلى أن الأحيمر نجم أحمر والعرب القدماء يسمونه نجم "قلب العقرب"، وعادة يغيب مع مغيب الشمس بالجهة الغربية من منتصف شهر نوفمبر، ويعود مرة أخرى قبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية بمنتصف شهر ديسمبر.