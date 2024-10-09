حصيلة 3 أشهر.. "مكافحة التستر" نفذ 10 آلاف جولة رقابية على المنشآت التجارية

نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكثر من 10 آلاف جولة رقابية في مختلف مدن ومحافظات المملكة خلال الربع الثالث من العام 2024م وفقًا للنشرة الربعية لقطاع المستهلك الصادرة عن وزارة التجارة.
واستهدفت الزيارات التي تمت استنادًا على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر 9548 مؤسسة، و1285 شركة، نتج عنها ضبط 329 شبهة تستر تجاري، و 94 مخالفة امتثال لقواعد السوق المعتمدة.
ووفقًا لنشرة قطاع المستهلك بلغ إجمالي الغرامات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر في الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 8 ملايين ريال، كما تمت إحالة 287 مخالفة إلى النيابة العامة تطبيق الإجراءات النظامية، في حين وصلت بلاغات الاشتباه بارتكاب التستر 979 بلاغًا.
وتنص أحكام نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين, إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.