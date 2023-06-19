هل يُمكِّن "العربون" طرفَيْ العقد من العدول؟ نظام المعاملات المدنية يوضح

وتفصيلاً؛ أوضح نظام المعاملات المدنية في مادته الرابعة والأربعين أن دفع العربون عند إبرام العقد يفيد بأن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يُتفق على خلافه.