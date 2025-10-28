مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" ينزع (805) ألغام من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر 2025م، من انتزاع (805) ألغام في مختلف مناطق اليمن، منها (25) لغمًا مضادًا للأفراد، و(102) لغم مضادًا للدبابات، و(676) ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين.
وفي محافظة عدن تمكن فريق "مسام" من نزع (182) ذخيرة غير منفجرة، ونزع ذخيرتين غير منفجرتين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و(12) ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ونزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، كما نزع الفريق (20) لغمًا مضادًا للأفراد و(98) لغمًا مضادًا للدبابات و(443) ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية ميدي بمحافظة حجة.
وفي محافظة مأرب نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات بمديرية رغوان، ونزع (4) ذخائر غير منفجرة بمديرية الوادي، ونزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عين بمحافظة شبوة، وفي محافظة تعز نزع الفريق (10) ذخائر غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع (3) ألغام مضادة للأفراد ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و(17) ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، ونزع لغمين مضادين للأفراد و(5) ذخائر غير منفجرة في مديرية صلوح.
وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر أكتوبر إلى (4.130) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى (520.629) لغمًا، بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.
وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.