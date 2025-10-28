مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" ينزع (805) ألغام من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

وفي محافظة عدن تمكن فريق "مسام" من نزع (182) ذخيرة غير منفجرة، ونزع ذخيرتين غير منفجرتين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و(12) ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ونزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، كما نزع الفريق (20) لغمًا مضادًا للأفراد و(98) لغمًا مضادًا للدبابات و(443) ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية ميدي بمحافظة حجة.