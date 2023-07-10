استطلاع رأي: 77 % يرغبون التطوع في الحج.. وأكثر من النصف يفضلون "الهوية الواحدة"

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، عن مرئيات المواطنين حيال موسم حج هذا العام.
شارك في الاستطلاع 1125 شخصاً؛ بينهم 66 % من الذكور و34 % من الإناث.
ووفق الاستطلاع، قال 35 % من المشاركين إن أكثر ما لفت انتابهم من صور الحج كانت صور أفراد الأمن وهم يقدمون المساعدات الشخصية للمرضى والمحتاجين من الحجاج، فيما اختار 19 % صور التنظيم وإدارة الحشود كأفضل الصور، وحلت صور المتطوعين ثالثاً، باختيار 17 % من أفراد العيّنة.
وجاءت صور الحجاج وهم يعبّرون عن مشاعرهم والرعاية الصحية للحجاج وكبار المسؤولين وهم باللباس الميداني كآخر اختيارات العينة.
وعن مدى الرغبة في التطوع لخدمة الحجاج (أو تطوع أحد الأبناء)، قال 77 % من المشاركين إنهم يرغبون القيام بذلك بقوة، وأفاد 16 % بأنهم يرغبون بدرجة متوسطة، فيما قال 7 % إنهم لا يرغبون في ذلك.
وعبّر 57 % من المشاركين في الاستطلاع عن تفضيلهم لتكون هناك هوية واحدة للحج، فيما اختار 43 % فكرة الهويتين التي تم اعتمادها في الموسم المنتهي وهما "بسلام آمنين" و"أذن بالناس".