استطلاع رأي: 77 % يرغبون التطوع في الحج.. وأكثر من النصف يفضلون "الهوية الواحدة"

ووفق الاستطلاع، قال 35 % من المشاركين إن أكثر ما لفت انتابهم من صور الحج كانت صور أفراد الأمن وهم يقدمون المساعدات الشخصية للمرضى والمحتاجين من الحجاج، فيما اختار 19 % صور التنظيم وإدارة الحشود كأفضل الصور، وحلت صور المتطوعين ثالثاً، باختيار 17 % من أفراد العيّنة.