"رافد": 30 يوماً على إغلاق التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام المقبل

وأوضحت "رافد" أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة، حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قِبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكلٍ كامل، مبينةً أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فسيسترد المبلغ عن طريق نظام سداد، علماً أن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، معفيون من أجور التسجيل.