الندوة العالمية في إندونيسيا تحتفل بـ50 شابًا وشابة في مشروع الزواج الجماعي

وأوضح مدير مكتب الندوة العالمية في إندونيسيا، أانج سوانداي، أن المشروع يأتي ضمن اهتمام الندوة بالشباب وسعيها المستمر إلى تمكينهم من بناء مستقبلهم وتحمل مسؤولياتهم الأسرية والاجتماعية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية لدعم الراغبين في الزواج والتخفيف من الأعباء المادية عنهم.