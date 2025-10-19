الندوة العالمية في إندونيسيا تحتفل بـ50 شابًا وشابة في مشروع الزواج الجماعي

احتفل مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في إندونيسيا بإتمام مشروع الزواج الجماعي لخمسين شابًا وشابة، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الجمعيات الشبابية والمجتمعية في البلاد.
ويهدف المشروع إلى تيسير سبل الزواج للشباب والشابات غير القادرين على تحمل تكاليفه المرتفعة، والمساهمة في بناء أسر مستقرة ومتماسكة، حيث شمل الدعم تجهيزات العرس وتقديم الإعانات المالية والعينية للمتزوجين الجدد لبدء حياتهم الزوجية.
وأوضح مدير مكتب الندوة العالمية في إندونيسيا، أانج سوانداي، أن المشروع يأتي ضمن اهتمام الندوة بالشباب وسعيها المستمر إلى تمكينهم من بناء مستقبلهم وتحمل مسؤولياتهم الأسرية والاجتماعية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية لدعم الراغبين في الزواج والتخفيف من الأعباء المادية عنهم.
من جهتهم، عبّر المشاركون من المسؤولين وممثلي الجمعيات عن تقديرهم لجهود المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا في دعم البرامج الاجتماعية والإنسانية في إندونيسيا، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتسهم في استقرار المجتمع وتعزيز قيم التكافل بين شبابه.