الشبيلي: لهذا السبب سُمِّي "الشرق الأوسط" بهذا الاسم!

وقالت الشبيلي في مقال نشرته جريدة "اليوم" هذا الأسبوع: "وبينما كنت أبحث في فضاء الشبكة العنكبوتية، وقعت عيناي على مقطع يتناول تساؤلًا وجدته جديرًا بالاهتمام، حول تسمية الموقع الجغرافي الذي تقع فيه دول كثيرة بـ«الشرق الأوسط». وكان السؤال يبدو بسيطًا جدًا، ولكن الإجابة عليه ليست كذلك، وهو: «الشرق الأوسط... أوسطُ ماذا؟ وبالنسبة لمن؟». شخصيًا، هذا السؤال أثار فضولي، فذهبت لأبدأ رحلة البحث عن هذا الاسم أو المصطلح: من صاغ الاسم؟ ولماذا أصبح جزءًا من وعينا اليومي؟".