بعد استطلاع رأي المواطنين.. "أبو طالب": أمانات مدن المملكة يجب أن تحتذي بما فعلته الرياض

ويضيف "أبو طالب" قائلاً: "هو (المواطن) الذي يستطيع تقييم جودتها بدقة وليس تقارير المتابعة للجهات التي تنفذها، هو الذي يتضرر منها إذا كانت سيئة، ويعاني من المطالبة بإصلاحها بسبب بيروقراطية الجهات المسؤولة عنها، التي تكتفي ـ رفعاً للعتب ـ بوضع خانة للشكاوى والملاحظات في مواقعها الإلكترونية أو أرقام هواتف للبلاغات، ولكن هذه الإجراءات تتعامل فقط مع أخطاء أو أضرار ما بعد تنفيذ المشروع، وكثير منها كان يمكن تلافيه من الأساس لو سُمعت آراء الناس في أي منطقة مستهدفة بمشروع ما، لأنه حتماً سيكون فيها ما يفيد من أفكار وملاحظات".