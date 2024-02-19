رصد 57 مخالفة بمنشآت التدريب الأهلية في يناير

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن رصد (57) مخالفة تدريبية في منشآت التدريب الأهلية، والتعامل معها وفق الأنظمة الخاصة بذلك خلال شهر يناير من هذا العام.