مذكّرة تفاهم بين المملكة والمالديف لتعزيز التعاون في حماية النزاهة ومكافحة الفساد

واطَّلع الجانبان على أهمّ الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تجربة جمهورية المالديف في ذات المجال.