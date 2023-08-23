مذكّرة تفاهم بين المملكة والمالديف لتعزيز التعاون في حماية النزاهة ومكافحة الفساد

استقبلَ رئيسُ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيسَ هيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف آدم شامل، والوفد المرافق له.
وشهد الاستقبالُ بحثَ سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
واطَّلع الجانبان على أهمّ الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تجربة جمهورية المالديف في ذات المجال.
ووُقّعت خلال الاستقبال مذكرةُ تفاهمٍ بين المملكة وجمهورية المالديف؛ لتعزيز التعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.