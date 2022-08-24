50 شابًّا يسوقون التمور إلكترونيًّا بمهرجان بريدة للتمور

استغلّ 50 شابًّا عددًا من المواقع الإلكترونية لتسويق التمور ومشتقاتها من خلال مهرجان بريدة للتمور؛ وذلك تلبية لرغبات الكثير من المستهلكين وتجار التمور الراغبين في الحصول على أجود أنواع التمور، التي تحتضنها مدينة التمور ببريدة، ويردها أكثر من 2000 سيارة يوميًّا محملة بمختلف أصناف التمور.