سفير طوكيو لدى المملكة يفتتح معرضاً فنياً يابانياً في مؤسسة الفن النقي بالرياض

افتتح سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، معرضاً فنياً يابانياً، بعنوان "التنويع والاستقلالية.. مطبوعات الرسامين اليابانيين المعاصرين"، في مؤسسة الفن النقي بالرياض، بحضور الأميرة أضواء بنت يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن، مؤسّس "مؤسسة الفن النقي".