سفير طوكيو لدى المملكة يفتتح معرضاً فنياً يابانياً في مؤسسة الفن النقي بالرياض

افتتح سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، معرضاً فنياً يابانياً، بعنوان "التنويع والاستقلالية.. مطبوعات الرسامين اليابانيين المعاصرين"، في مؤسسة الفن النقي بالرياض، بحضور الأميرة أضواء بنت يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن، مؤسّس "مؤسسة الفن النقي".
وألقى السفير الياباني بهذه المناسبة كلمة، أعرب فيها عن أمله في أن يسهم المعرض في تعميق فهم الشعب السعودي للثقافة اليابانية وتعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدين الصديقين.
وقال "إيواي": "أود أن تستمتعوا بجانب آخر من الثقافة اليابانية من خلال الاطلاع على الأعمال الفنية للرسامين اليابانيين المعاصرين".
ويقدم المعرض أعمالاً متفرقة لفنانين يابانيين معاصرين استكشفوا مجموعة واسعة من الإمكانات من خلال مطبوعات نشرت في السبعينيات للقرن الماضي، ووسّعوا نطاق التعبير عنها في الفن المعاصر باستخدام وسائل الطباعة.
يُذكر أن المعرض الذي تنظّمه مؤسسة الفن النقي، بالتعاون مع مؤسسة اليابان، سيكون مفتوحاً للجمهور حتى 7 يناير 2023م.