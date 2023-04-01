حرارة تنخفض وهبات قوية.. 48 ساعة مع "الهوائية المندفعة" بالمملكة ودول الخليج

ويُتوقع بمشيئة الله أن يستمر تأثير ذات الكتلة الهوائية على دول الخليج العربي خلال يوم الأحد، مع حدوث المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام بحوالى 5- 6 درجات مئوية، ويستمر الطقس لطيفًا بوجه عام أثناء النهار، وبارد نسبيًّا في المناطق الداخلية خلال الليل، مع اشتداد سرعة الرياح خصوصًا على البحر لتكون قوية السرعة ومصحوبة بهبات شديدة تُلامس الـ80كم/ساعة، وبكون البحر مضطربًا بشكل لافت.