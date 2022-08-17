"المساير" و"جر الشوط".. تعرف على التكتيكات الفنية للفوز بسباقات مهرجان للهجن

ومن بين هذه الخطط تدعيم الشعار بمطايا جديدة لها إنجازات كبيرة والتكتم على صفقة البيع؛ لإشراكها في السباق كعنصر مفاجأة، وهو التكتيك الأكثر رواجاً، كما يتم نقل المطايا من منطقة إلى أخرى في إطار الترويح النفسي، وهو أحد العناصر المهمة في سباقات الهجن.