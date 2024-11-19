36 ْمئوية.. القنفذة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الثلاثاء، على معظم المناطق.
وسجّلت القنفذة أعلى درجة حرارة 36 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 7 درجات فقط.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 35 ْمئوية في مكة المكرّمة، و34 في جدة، و33 درجة في كل من جازان والأحساء.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة بـ7 ْمئوية، والقريات 9 درجات، وطريف 10 درجات، وكل من أبها وتبوك 11 ْمئوية.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى سماءٍ غائمة جزئياً تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعديّة المُمطرة؛ مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير؛ تمتد الى مرتفعات منطقة الباحة.
ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقتَي الحدود الشمالية والشرقية.