صرف دفعات الضمان الاجتماعي.. إجابة عن أبرز 3 استفسارات للمستفيدين

كشف الضمان الاجتماعي عن بعض التوضيحات المهمة المتعلقة بصرف دفعات معاش الضمان، حيث أجابت عن الأسئلة الأكثر شيوعًا بين المستفيدين بشأن تأخر التحقق من الآيبان المصرفي، الاختلاف في مبلغ المعاش، وإجراءات صرف الدفعات المعلقة.
وفي التفاصيل، أوضح الضمان الاجتماعي أن السبب وراء تعليق صرف مبلغ المعاش يعود لعدم صحة الآيبان المدخل من قِبل المستفيد، أو لعدم اكتمال التحقق منه وربطه بالهوية الوطنية من خلال البنك.
أما بخصوص اختلاف مبلغ المعاش، فقد ذكر الضمان الاجتماعي أن ذلك قد يرجع إلى عدم دقة البيانات المدخلة، مؤكدة أنه يمكن للمستفيد تقديم شكوى مالية عند ملاحظة نقص أو زيادة في المعاش من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.
وبشأن صرف الدفعات المعلقة، أكد الضمان الاجتماعي أنه يتم صرف جميع المبالغ المستحقة مباشرة في الدفعة التالية بعد الانتهاء من التحقق من الآيبان البنكي.