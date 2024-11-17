صرف دفعات الضمان الاجتماعي.. إجابة عن أبرز 3 استفسارات للمستفيدين

أما بخصوص اختلاف مبلغ المعاش، فقد ذكر الضمان الاجتماعي أن ذلك قد يرجع إلى عدم دقة البيانات المدخلة، مؤكدة أنه يمكن للمستفيد تقديم شكوى مالية عند ملاحظة نقص أو زيادة في المعاش من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.