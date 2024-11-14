"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة القنفذة والجموم والعاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وميسان والطائف والعرضيات، وأمطارًا متوسطة على الشفا والهدا، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.