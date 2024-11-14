"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير وجازان والباحة.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة القنفذة والجموم والعاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وميسان والطائف والعرضيات، وأمطارًا متوسطة على الشفا والهدا، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة عفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة وادي الفرع والحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.