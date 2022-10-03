تدشين اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات

وقال الرئيس التنفيذي لـ"موان" الدكتور عبدالله السباعي في كلمته: سيفعّل المركز أدواره ويكرّس جهوده من خلال اللائحة التنفيذية التي تنظم أنشطة إدارة النفايات، إضافة إلى التخطيط والتطوير عبر وضع مقاييس وضوابط واشتراطات فنية وتقنية تُحَفز الاستثمار وتوعي المجتمع وتَحُد من إنتاج النفايات وتشجع على إعادة التدوير بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع.